Chi sta processando il pm la bordata di Bongiorno | la verità su Open Arms

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella nel corso della requisitoria del processo a carico del ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e di rifiuti di atto d'ufficio per la nave, afferma che "i diritti dell'uomo vengono prima della difesa dei confini". Il magistrato, in aula con i sostituti Calogero Ferrara e Giorgia Righi, ha poi parlato di un "iter criminoso" "non concedere il porto sicuro ai migranti", linea che viene contestata con forza dalla difesa di Salvini che nel 2019 era a capo del Viminale. "È una requisitoria un po' contraddittoria, direi, perché la premessa è 'non stiamoil governo' poi, però, finora ha detto che il decreto sicurezza bis 'è in contrasto con la Costituzione' e che 'non è accettabile prima redistribuire e poi sbarcare'.