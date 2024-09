Castelli gourmet

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 14 settembre 2024) L’Italia, come e forse più di ogni terra del Vecchio continente, è ricca di. Erano i centri della vita feudale, spesso difesi da un fossato, a guardia di un territorio coltivato, di boschi, di piccoli borghi. Di quel disegno, oggi restano solo tracce, tuttavia sono moltissimi inon solo rimasti in piedi, ma rinati come hotel di lusso, luoghi perfetti per una fuga dal tempo presente e l’immersione, con ogni comfort, in un mondo aristocratico quando non fiabesco. O scenario di sogno per matrimoni: l’Italia, grazie a manieri come questi, è ormai posizionata in alto nella classifica delle «wedding destination», settore non trascurabile del turismo internazionale. «Oh che bel castello», viene subito da dire appena ci si avvicina al Castello Dal Pozzo, a Oleggio, sulle rive piemontesi del lago Maggiore.