Bernardini de Pace non si tiene | Cose orrende il sospetto sulle toghe

(Di sabato 14 settembre 2024) La notizia politica del giorno è la richiesta della procura di Palermo di condannare a sei anni Matteo Salvini per il caso Open Arms. Mossa che l'allora titolare del Viminale, oggi vicepremier e ministro, ha definito una "follia" e che ha agitato il dibattito politico. Se ne parla a 4 di sera, su Rete 4, sabato 14 settembre. Nella trasmissione interviene l'avvocato Annamariade, famosa matrimonialista ed esperta di diritto della famiglia, che "ribalta" le accuse mosse al leader della Lega per la vicenda della nave Ong risalente al primo governo Conte: "Lui non ha impedito la libertà alle persone perché queste erano da giorni in mare, caso mai il comandante della nave che non si era fermato in altri posti dove avrebbe potuto ha impedito la libertà", attaccadein merito all'accusa di sequestro di persona attorno a cui ruota il processo di Palermo.