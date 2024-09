Alla toilette con la bidella In bagno mancano le porte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Anche a San Giuliano si è tornati a scuola, dopo i lavori di restyling eseguiti nel periodo estivo in più di un plesso. Mamedia Lorenzo Milaniledei bagni. Qualche disagio, si spera solo temporaneo, nell’edificio di via Cavour che accoglie circa 400 alunni ed stato tra quelli interessati, tra luglio e agosto, dagli interventi di riqualificazione finanziati dal Comune. Il rifacimento degli 11 blocchi di bagni è tra le opere che sono state realizzate all’interno dello stabile. I lavori, però, non sono del tutto finiti: l’impresa incaricata deve ancora fornire ledelle singoles. Il risultato è che i ragazzi devono usufruire dei servizi igienici unovolta, durante le ore di lezione - non nell’intervallo - coi bidelli a presidiare, dall’esterno, l’anti(quello, sì, dotato di porta) per evitare la presenza di più persone nello stesso momento.