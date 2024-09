Aebischer Pobega Iling e Dallinga In tanti pronti su quel ramo del lago

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)o Castro?o Fabbian? Karlsson o? E poi non mancano possibili outsider, come Odgaard per l’attacco e il ritorno da titolare dia centrocampo. Tante prove edubbi, alla vigilia della delicata trasferta di Como, per il tecnico rossoblù, che recupera in extremis Ndoye, Holm ed Erlic e medita di rivoluzionare il Bologna schierato con il Como per quattro-cinque undicesimi. Ndoye, Holm ed Erlic si accomoderanno in panchina: "Holm e Lucumi hanno fatto oggi il primo allenamento, Ndoye invece ne ha fatti due come Erlic. Con tante partite da disputare a partire da domani è importante ritrovare tutti i ragazzi ma dobbiamo essere cauti, specie su Ndoye: dobbiamo inserirlo quando sarà al 100% perché ha grande forza nell’accelerazione e deve essere sereno nel poter sfruttare questa sua qualità. Lo recuperiamo ma con prudenza".