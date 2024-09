Volley Bergamo 1991 nel weekend la prima uscita a Sondrio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Saràad ospitare lastagionale del, di scena al PalaScieghi-Pini per il quadrangolare che metterà in palio il Trofeo Città di. Sarà l’occasione per testare il processo di crescita di un gruppo totalmente rinnovato, come spiega coach Carlo Parisi: “A che punto siamo della preparazione? Siamo a un punto discreto, nel senso che queste sono ragazze che lavorano in palestra con tanto impegno, ma è ovvio che trattandosi di un gruppo abbastanza giovane c’è bisogno di un po’ di pazienza per creare un’identità di squadra e strutturarla nel modo giusto per affrontare il campionato. Questo torneo ci darà ulteriori risposte per capire se dopo l’allenamento congiunto con Novara abbiamo fatto dei passi avanti e ovviamente ci darà nuove indicazioni su ciò che dobbiamo fare”.