VIDEO- Piantedosi | Io candidato Governatore? Lo escludo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Iodella Campania? Sorrido quando mi viene rivola questa domanda, certamente mi lusinga, ma lonel modo più categorico”. Così il Ministro dell’Interno, Matteo, ad Avellino per presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista del G7 di Mirabella Eclano. Nelle ore in cui si stava facendo più pressante la “corte” nei confronto del titolare del Viminale, a guidare la coalizione di centrodestra da opporre alVincenzo De Luca alle prossime regionali ( l’ultimo endorsment da parte di Fulvio Martusciello di Forza Italia, dopo le parole di ieri di Gennaro Cesa dell’Udc), il titolare del Viminale dice la sua . “A ciascuno il suo lavoro”, aggiunge– Non credo che sia una cosa che faccia parte della mia storia politica, istituzionale personale.