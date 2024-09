VIDEO Acqua a singhiozzo il presidente di Gesesa | Problema sottovalutato non si è mai parlato di investimenti sulle reti idriche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata una stagione piena di disagi per i cittadini sanniti, alle prese con la questione, con rubinetti a secco durante la notte e, in qualche circostanza, anche durante il giorno. Una serie di interventi programmati per cercare di avere un servizio dovuto e averlo nel modo migliore, ma per farlo serviva, e serve, superare una serie ditiche legate all’usura di condotte ormai vecchie, un cambio climatico che condiziona e portate calanti. Tutti argomenti affrontati con Domenico Russo,di, che ha aperto le porte della sede di Corso Garibaldi per affrontare ogni singola tematica, rispondere, anche se indirettamente, a tutti i dubbi dei cittadini e dei commercianti che si sono sentiti disorientati di fronte a una situazione che ha rappresentato una normalità in questa calda estate.