Verso le elezioni regionali Bandecchi-centrodestra | patto sempre più vicino

(Di venerdì 13 settembre 2024) PERUGIA Manca solo la firma ma l’intesa c’è. "Gli accordi sono fatti. Certo, ogni partito deve prendere posizione al proprio interno. Ma l’intesa è raggiunta, non ancora siglata: mi attendo che avvenga nelle prossime 24 ore anche perché da lunedì ci sono otto giorni per preparare ciò che serve per la Liguria": così alle agenzie Stefano, segretario nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, sull’alleanza politica con ilin vista delle. In Umbria sosterrà Tesei, rinunciando alla sua candidatura come presidente della Regione.ha parlato con Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione nazionale di FdI, che avrebbe convocato i consiglieri comunali ternani di FdI nella Capitale per una riunione urgente.