Vento senza tregua a Milano un’altra allerta meteo | raffiche fino a 80 km h in Lombardia

(Di venerdì 13 settembre 2024)– Temperature a picco ma non solo: nuovasu, questa volta per forte. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischiofortealla mezzanotte di domani, sabato 14 settembre. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. L’perforte: la mappa Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre, è previsto un deciso rinforzo della ventilazione da Nord, con venti da moderati a forti diffusi su tutta la fascia alpina e prealpina, in particolare sui settori occidentali dove l'intensità areale delsarà attorno a 30-50 km/h.