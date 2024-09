Un viaggio in barca a vela per tutelare l’ambiente marino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Uninper supportare una cultura attiva della tutela del. E’ l’obiettivo del progetto “Q8 Sailing for Change” presentato oggi al Circolo Canottieri Napoli , che prevede la distribuzione in 40 porti in Italia degli innovativi Water Cleaning kit, composti da spugne in grado di assorbire oli e idrocarburi fino al 99%. L’iniziativa punta a sensibilizzare sugli eventi accidentali provocati dalle operazioni quotidiane dei piccoli diportisti e pescherecci, come la pulizia delle acque di sentina, il rifornimento dellae la manutenzione del motore e promuovere comportamenti più responsabili e consapevoli, offrendo soluzioni concrete che possano nel tempo contribuire a prevenire questi problemi.