Un pomeriggio con gli Etruschi il 15 settembre

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arezzo, 132024 – Un salto al tempo per conoscere da vicino la civiltà etrusca nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Pieve a Socana. Appuntamento domenica 15dalle ore 16 nell’area archeologica di Pieve a Socana. Rievocazione in costume intorno alla millenaria ara sacrificale; Stazioni didattiche dedicate ai riti religiosi, alla scrittura e ai giochi; Laboratorio creativo: “Le antefisse estrusche in chiave moderna”. Un'occasione per visitare l'area archeologica che anticamente accoglieva il tempio etrusco, oggitestimoniato dalla presenza di una grande ara sacrificale intorno alla quale si svolgerà anche la rievocazione in costume.