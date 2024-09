Un etto di marijuana nella busta della spesa a casa sei kg di droga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Firenze, 13 settembre 2024 -per laaveva undi, aoltre sei chili di stupefacenti. E' quanto scoperto dalla polizia che ha poi arrestato un trentenne fiorentino per illecita detenzione di. Nel corso dei controlli nel quartiere fiorentino de Le Cure, gli agenti del commissariato di Rifredi, secondo quanto ricostruito, hanno sorpreso il 30enne di fronte al pianerottolosua abitazione con unadi plastica, risultata contenere undi. È scattata una perquisizione adove, secondo quanto spiegato dalla polizia, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 2 chili e mezzo di, 2 di hashish, alcuni grammi di cocaina e quasi 2 chili di una sostanza verosimilmente riconducibile come tipologia alla chetamina (solo le analisi chimichepolizia scientifica potranno confermarne l'eventuale natura illecita).