Ucraina Kiev vuole ancora più armi italiane | il colloquio con Tajani

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il recente incontro tra il nuovo ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, e il suo omologo italiano, Antonio, ha posto l’accento sul supporto militare che l’Italia sta fornendo all’nel contesto della guerra contro la Russia. Sybiha ha rivelato su X che la conversazione si è concentrata sulla spedizione del prossimo pacchetto di aiuti militari italiani e sul rafforzamento della difesa aerea, un dettaglio che in Italia è generalmente coperto da segreto. L’Italia si è già impegnata a fornire all’una seconda batteria del sistema di difesa aerea Samp-T, considerato uno dei più avanzati al mondo. Questo sistema è in fase di revisione e dovrebbe essere pronto per la consegna nelle prossime settimane.