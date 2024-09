Tavoli del porto | Nessuna aggressione solo un diverbio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024) Fiumicino, 13 settembre 2024 – Riceviamo e pubblichiamo. Spettabile Direttore, come da lei richiesto inviamo il testo da pubblicare integralmente a rettifica dell’articolo sulla presuntada parte di alcune persone che stavano affiggendo dei volantini per promuovere la pubblica manifestazione di sabato 14 Settembre apparso sul suo giornale online l’11 Settembre. Ciò che si è verificato è un semplicetra un volontario, accompagnato peraltro dal figlio di 8 anni, che stava sistemando dei volantini che erano stati rimossi precedentemente sul piazzale antistante il cancello del Vecchio Faro, dunque non sul cancello stesso, ma nell’area esterna e senza tentativi di accesso alla proprietà. Un addetto alla vigilanza che si trovava già all’esterno dell’area di cantiere ha inveito contro il volontario per la presenza dei manifesti.