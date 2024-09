Stefano ho fatto un sogno strano… Affari Tuoi Michela fa venire la pelle d’oca a tutti | De Martino preoccupato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Hounstrano”.faquando lo racconta, anchesembradai particolari choc. Ma andiamo con ordine, nella puntata andata in onda il 12 settembre 2024, condotta chiaramente sempre da De, il pubblico ha assistito a una serata carica di emozioni e colpi di scena. La protagonista della serata è stata, la rappresentante del Piemonte con una storia toccante. La donna ha attirato l’attenzione dei telespettatori non solo per il suo desiderio di vincere, ma anche per il racconto della sua vita difficile. >> “Non ce la fa, salta il programma”.