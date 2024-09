Scienza | realizzata una batteria che funziona anche se tagliata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una pila super-resistente, capace di continuare arese piegata o rotta, potrebbe rivoluzionare l’utilizzo dei dispositivi alimentati a. A compiere un passo significativo in questa direzione uno studio, pubblicato sulla rivista dell’America Chemical Society Energy Letters, condotto dagli scienziati dell’Università die Tecnologia Elettronica della Cina. Il team, guidato da Liping Wang, ha progettato unaal litio-zolfo (Li-S) che presenta un catodo di solfuro di ferro migliorato. La maggior parte delle batterie ricaricabili che alimentano dispositivi portatili, come giocattoli, aspirapolvere portatili ed e-bike, spiegano gli esperti, utilizza la tecnologia agli ioni di litio, che però possono avere una durata breve e, in caso di danneggiamento, possono incendiarsi.