Psg Luis Enrique | Col Brest sarà un ottimo test per prepararsi alla Champions League

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il tecnico del Psg,, ha parlato in conferenza stampavigilia del match contro il, valido per il quarto turno della Ligue 1: “Stiamo preparando la partita contando su quanto fatto da loro in questa stagione, ma anche sulle nostre difficoltà in queste prime partite. Questa squadra sa chiaramente come giocare, è al livello dellaunperprossima competizione“. L’allenatore spagnolo ha proseguito: “C’è versatilità nella nostra squadra. Giocatori offensivi che possono giocare al centro, centrocampisti difensivi, ho fiducia e penso che arriveranno i risultati. Ovviamente il calendario è fitto, ma non credo che questo cambi il modo in cui mi comporto. Ho dei principi: sono convinto che sia meglio avere 20 giocatori che sentano di poter giocare piuttosto che solo 12 o 13“.