Primavera si inizia con il botto

(Di venerdì 13 settembre 2024) Finalmente ci siamo, anche per la Spalè arrivato il momento di fare sul serio. Per i biancazzurri il campionato2 infatti scatterà domani alle 15 allo stadio Vicini di Savignano sul Panaro contro il Modena. Subito un derby particolarmente sentito per la squadra di Pedriali, che nel corso della stagione affronterà anche società che militano in A come Como, Parma e Venezia. Oltre a numerose di cadetteria, giusto per farsi un’idea del torneo che attende i giovani biancazzurri. Da diversi anni il club di via Copparo tiene testa ai migliori vivai del panorama italiano, e non ha intenzione di gettare la spugna proprio ora. Nell’ultimo test, la Spalha perso 3-0 contro la prima squadra del Cittadella, quindi un ottimo banco di prova contro una squadra di B.