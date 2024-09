Paupisi sabato la Misericordia in piazza con il progetto ‘Missione Salute’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCome ogni anno la confederazione Nazionale delle Misericordie propone il“Missione salute” mettendo a disposizione ambulatori mobili per visite mediche, analisi cliniche e screening per la prevenzione delle principali malattie con l’obiettivo di fornire cure ed aiuto a chi normalmente ha difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie. Grazie alladi Torrecuso, con il Patrocinio del Comune di14 settembre ci sarà la giornata di prevenzione per visite urologiche e cardiologiche inDon Tommaso Boscaino dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Per prenotazioni telefonare allo 08241506071.