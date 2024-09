Parthenope e Storie di Radio Rock | La Notte dei Barbuti al Barbuti Festival 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nell’ambito della XXXIX edizione della rassegna teatro “”, presso Apollonia Hub, in via San Benedetto, nel centro storico di Salerno, torna la “dei”, con un primo doppio appuntamento. Quest’anno, l’evento include “di: Ladeial”, promettendo una serata indimenticabile. Venerdì 13 settembre, ore 21.15 –e altre leggende napoletane Va in scena “e altre leggende napoletane”, di Matilde Serao, per la regia di Brunella Caputo. Con Brunella Caputo e Davide Curzio, Musiche di Max Maffia, Luci di Virna Prescenzo, Produzione Compagnia del Giullare.