Parigi 2024 Fiamingo rivive l’oro | Con la squadra ancora più bello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Con l’impegno e la costanza tutto arriva, questa medaglia è stata stupenda, speravo nela Rio nell’individuale in una finale che è stata combattuta. Ma con laè statopiù, ci ha premiato dopo un lavoro durato più di tre anni. Siamo veramente una”. Lo ha detto la schermitrice Rossella, oro nella spada a squadre a, nella conferenza stampa di presentazione della Giornata dello sport italiano nel mondo. Presente anche l’altra catanese Alberta Santuccio, componente dellaazzurra di spada che ha trionfato in Francia: “Il primo ringraziamento va alla mia famiglia, se sono arrivata qui è anche per i loro sacrifici. I sacrifici mi hanno portato sul tetto del mondo, quindi li rifarei tutte le volte”, ha aggiunto.: “Con lapiù” SportFace.