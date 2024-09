Mosca | legittimo perseguire inviati Rai

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 19.40 L'ambasciato russo in Italia, Alexey Paramonov, respinge le condanna espressa dalla Farnesina per l'inserimento di alcuni giornalisti della Rai nella lista dei ricercati perchè introdottisi illegalmente in Russia al seguito delle truppe ucraine nella regione di Kursk. Paramonov afferma che la posizione degli organi competenti russi è legittima perchè glisono entrati in Russia nel corso di una "operazione terroristica" e ha aggiunto che la Russia tratta con i riguardo i giornalisti che rispettano le regole.