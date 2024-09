Luna Rossa Spithill | Semifinale durissima contro American Magic sarà molto equilibrata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) In vista della sfida di domani tra, valida per ladella Louis Vuitton Cup 2024, uno dei due timonieri del sodalizio italiano, James, ha parlato in conferenza stampa: “Vedo due squadreequilibrate.emozionante affrontare un timoniere come Tommy Slingsby e un team come il loro, verso cui abbiamorispetto, come per tutti coloro che partecipano alla competizione.un confronto infernale: loro sono una squadra fantastica eunastupenda“. Chi si imporrà nella sfida al meglio delle nove regate nelle acque di Barcellona accederà alla finale, dove ciuna tra Ineos Britannia e Alinghi.: “” SportFace.