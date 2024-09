L’enigmatico ruolo del vento nella diffusione dei virus

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 13 settembre 2024) The answer, my friend, is blowing in the wind. Ma anche i patogeni non scherzano. A quanto pare. Questo lunedì un gruppo di ricercatori ha pubblicato uno studio che ha scoperto la presenza di batteri e funghi ad altitudini fino a oltre tremila metri sopra il livello del mare. Il team, guidato da Xavier Rodó, ecologo computazionale presso l’Istituto di Barcellona per la salute globale, ha catturato centinaia di tipi diversi di batteri e funghi durante dieci voli sopra il Giappone. La vera notizia è che alcuni di questi esseri viventi potrebbero essere in grado di causare malattie nelle persone. Come spiegato da Rodó al New York Times, «circa un terzo dei batteri e un numero leggermente più alto di funghi trovati nell’atmosfera potrebbero provocare malattie negli esseri umani». Per ora si tratta comunque di ipotesi.