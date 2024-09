La Federcalcio francese condanna il PSG | A Mbappé 55 milioni entro una settimana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nonostante Kyliansia da ormai qualche mese un giocatore del Real Madrid, l’attaccantedeve ancora ricevere ben 55di euro dal Paris Saint-Germain. Il motivo è semplice: la commissione legale dellahato il club a pagareunale ultime tre mensilità (aprile, maggio e giugno) non ancora versate all’ex calciatore. Il presunto patto verbale rivendicato dal PSG non è mai esistito. O meglio, non ci sono prove che ne certifichino la veridicità di eventuali termini pattuiti. Il presunto patto verbaleL’ultimatum è scattato.unail Psg dovrà sdebitarsi conper evitare ulteriori sanzioni. Tutto per un accordo orale non riconosciuto dallama che il club ha sostenuto di aver raggiunto in passato.