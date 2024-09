Kim Jong visita le centrali nucleari coreane e minaccia gli Stati Uniti | Hanno superato la linea rossa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il leader “supremo” nordcoreano KimUn,ndo la struttura che si occupa di produrre materiali necessari alla costruzione di ordigni, ha affermato che “le minacceperpetrate dalle forze vassalle guidate dagli imperialisti statunitensi sono diventate più palesi esuperata la”, pertanto Pyongyang deve continuare a rafforzare il suo arsenale nucleare per “confrontarsi costantemente con glie contenerli”. Le minacce di KimagliL’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna ha mostrato alcune foto delladel numero uno del regime nordcoreano, in cui si vede Kim ispezionare una sala fitta di centrifughe, dando indicazioni a quattro persone, due in divisa militare, due in abiti civili con la caratteristica spilletta del Partito dei lavoratori coreani, il partito unico.