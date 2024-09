Juventus Thiago Motta in conferenza | da Douglas Luiz a Koopmeiners la situazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) E’ la vigilia di Empoli-, sfida valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A. Instampa si è presentato l’allenatore. “I ragazzi si sono allenati bene e sono felice che molti siano rimasti qua. Sono felice anche per quelli che sono andati in Nazionale, hanno giocato e fatto esperienze diverse. Sono tornati tutti bene, sono contento perché abbiamo quasi tutti a disposizione. Nico ha giocato, Danilo ha giocato, Fede ha giocato Stanno tutti bene. Il calendario lo conosciamo, sappiamo cosa dobbiamo affrontare e lo faremo con grande entusiasmo ma passo dopo passo”, sono state le prime parole di. Su: “sono due grandi giocatori come tanti altri che abbiamo in rosa. Vediamo domani chi incomincerà la partita. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori forti. Le difficoltà di? Nessuna difficoltà”.