Fottetevi palle mosce ho visto dei roadie vestiti meglio di voi | Liam Gallagher furioso si scaglia a muso duro contro i Fontaines D C Ecco perché

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ormai la reunion degli Oasis ha scatenato commenti positivi e negativi e non solo per il bagarinaggio, i biglietti introvabili e il dynamic pricing sono temi caldi, affrontati anche dal Governo britannico. Però c’è anche chi è rimasto totalmente indifferente a questo grande evento musicale. È il caso di Carlos O’Connell e Conor Deegan III deiD.C. In una intervista alla radio belga Studio Brussel i due musicisti non hanno usato mezzi termini: “Non ce ne frega un cazzo se dobbiamo essere onesti. Non siamo entusiasti, pensiamo che siamo rimasti incastrati negli Anni 10 e in una nostalgia che ci fa dimenticare di fare cose nuove. Quello che abbiamo voluto fare con il nostro disco è stato guardare al futuro facendo cose nuove, quindi che gli Oasis facciano la reunion ora è piuttosto fastidioso”.