De Zerbi | Kondogbia è fortissimo All’inizio non contavo su di lui poi però ho parlato con lui al telefono

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il Marsiglia di Roberto Dedomani affronterà il Nizza. Durante la consueta conferenza stampa, il tecnico italiano si èsoffermato tanto su. Il centrocampista ex Inter era inizialmente fuori dai piani di De, poiil francese ha convinto il suo allenatore. «Quando ho visto le sue qualità, la sua voglia di rialzarsi sono rimasto contento» «Direi che siamo a meno dell’80% in termini di lavoro e crescita. L’inizio di stagione è stato buono ma potevamo fare meglio. Ho ancora un rammarico per il pareggio contro il Reims. Sono molto felice della mia scelta, di essere qui. Mi piace vedere che ci sono ampi margini di miglioramento. Abbiamo davvero giocatori di qualità», ha dichiarato Desulla prima parte di stagione del Marsiglia. . Poi su Geoffreydice: «Geoffrey è una delle sorprese più belle che abbia avuto a Marsiglia.