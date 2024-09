Cotone coltivato la rivoluzione del settore tessile per vestiti più etici e sostenibili

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 13 settembre 2024) La produzione di abbigliamento, in particolare quella legata ai capi in, comporta un ingente consumo di risorse idriche. Secondo il rapporto “Quant’acqua sfruttiamo”, redatto dal Seri – Sustainable Europe Research Institute su commissione della sezione europea di Friends of the Earth, per la realizzazione di una maglietta divengono impiegati in media 2.700 litri d’acqua. Questo valore include l’intero ciclo produttivo, dalla coltivazione delfino alla distribuzione al consumatore finale. L’impronta idrica nell’industriae dell’abbigliamento ha raggiunto livelli enormi, dipendenti non solo dalla coltivazione della materia prima, ma anche da tutte le fasi successive della lavorazione. Questo significa che ogni capo di abbigliamento che indossiamo ha un impatto significativo sull’uso delle risorse idriche del pianeta.