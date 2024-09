Coppa Davis oggi Italia-Belgio | il programma della giornata | Orari e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Prosegue il cammino dell’nella prima fase. La Nazionale azzurra del tennis è campione in carica, ma per difendere il titolo nelle finali ina Malaga dal 19 al 25 novembre deve prima passare dalla fase a gironi. Dopo l’esordio vincente contro il Brasile,sul cemento indoorUnipol Arena di Bologna la squadra di Volandri affronta il, che a sua volta all’esordio ha battuto l’Olanda. L’inizio è previsto per le ore 15. Il regolamentoSono quattro in tutto i gironi di. Il Gruppo A si gioca a Bologna, gli altri a Valencia, Zhuhai e Manchester. Le prime due classificate di ogni girone si qualificano alla Final Eight di Malaga. Del Gruppo A fanno parte, oltre all’, Brasile e Olanda. Le sfide tra ciascuna squadra si articolano in tre partite: due singolari e un doppio.