Chi è Marco il figlio di Ennio Morricone

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024)è stato uno dei più grandi compositori della storia d’Italia. Amatissimo e celebrato in tutto il mondo, ha avuto un solo amore nella sua vita: sua moglie Maria Travia. Conosciutisi nel 1950, si sono detti sì per sempre dinanzi a un altare sei anni dopo. La coppia ha avuto quattro figli, che hanno dovuto dire addio al caro padre, insieme al resto d’Italia (e non solo), nel 2020. I loro nomi sono Andrea,, Alessandra e Giovanni. Chi èDei quattro figli die Maria Travia soltanto due hanno scelto in qualche modo di seguire le orme paterne. Si tratta di Giovanni e Andrea, rispettivamente divenuti produttore cinematografico e compositore. Così come la sorella Alessandra,ha scelto una vita più riservata. I due sono distante dai riflettori, che invece in parte sono elementi della professione degli altri fratelli.