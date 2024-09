Calendario semifinali Louis Vuitton Cup | Luna Rossa-American Magic e Ineos-Alinghi date e programma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024)Britannia-: sono queste ledellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano incrocerà la compagine statunitense, mentre la formazione britannica ha scelto di affrontare il consorzio svizzero e di conseguenza ha indirizzato anche l’altro scontro diretto. Si preannunciano confronti particolarmente serrati nelle acque di Barcellona, saranno serie al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica alla finale dellaCup e potrà continuare a coltivare il sogno di battagliare con i Kiwi per la conquista della Vecchia Brocca.