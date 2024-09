Briatore litiga con i napoletani per la pizza | La vostra somiglia a una gomma da masticare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Flavioattacca lanapoletana, chea “unada” e Gino Sorbillo, uno dei maestri della‘made in Napoli’, risponde. “Non sono d’accordo con lui. La suaè più sottile della nostra poiché i suoiioli usano lo schiacciache è uno strumento elettrico che va a schiacciare tutti gli alveoli dellarendendola sottile e croccante. Lanapoletana, invece, è morbida e facilmente manipolabile”, dice Sorbillo a Radio Crc.attacca lanapoletanasi appresta a sbarcare a Napoli con il suo brand Crazy. Ieri, alla Zanzara, s’era scatenato. “Lanon è solo per i, non l’hanno inventata i, non è solo per loro. Laè un patrimonio Unesco per tutti. Non è che se non è napoletana non è”, aveva detto l’imprenditore.