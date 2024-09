Atletica Simonelli sul podio alle finali di Diamand League Duplantis niente record Blake e Alfred padroni dei 100

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) A Bruxelles (Belgio) è andata in scena la prima giornata riservatadella Diamond, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Chi è riuscito a vincere le gare ha conquistato il diamantone e si è garantito un assegno da 30.000 dollari, degno premio con cui chiudere una stagione particolarmente intensa e ricca di impegni. Domani si disputerà la seconda e ultima parte di questi atti conclusivi, poi calerà definitivamente il sipario sulla Regina degli Sport per questa annata agonistica. RISULTATIDIAMONDOGGI SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Tutti si aspettavano l’attacco aldel mondo da parte di Armand, ma il Campione Olimpico ha deciso di non provare a migliorare il suo volo da 6.26 metri. Il fuoriclasse svedese ha vinto la gara superando 5.92 al primo affondo, poi ha valicato 6.