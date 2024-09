Adesso basta Sono in arrivo le telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Faremo di tutto perché questo episodio rimanga senza seguito". Prende una posizione forte l’assessore alla Sicurezza di Monza, Ambrogio Moccia, dopo il raid dei vandali all’asilo nido di via Nazario Sauro. "in corso le indagini delle Forze dell’ordine per individuare i responsabili e parallelamente anche quelle della nostra polizia locale – chiarisce –. Nel frattempo si sta per completare il percorso che prevede l’attivazione di nuovedi videosorveglianza. Posso prevedere che la fase esecutiva con l’installazione dei nuovi impianti avverrà nel giro di qualche settimana". Si partirà proprio da San Rocco, il quartiere più colpito da vandalismi in istituti scolastici.