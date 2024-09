Turchia celebrata la prima ‘Giornata dello Sport italiano nel mondo’ a Istanbul

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) C’erano anche Vincenzo Montella e Daniele Santarelli, allenatori delle Nazionali di calcio e pallavolo femminile turche, allanelche è stataieri sera a. Un evento ospitato dall’ambasciatore d’Italia in, Giorgio Marrapodi, a Palazzo di Venezia, inserito nel ciclo ‘Meetürkitaly’, iniziativa dell’ambasciata per condividere esperienze e individuare modelli di successo innovativi tra Italia e. Il presidente della Federazione calcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu, e della Federazione di pallavolo, Akif Ustundag, hanno sottolineato come losia un elemento di condivisione e stimolo oltre che uno strumento per il rafforzamento delle relazioni bilaterali, come dimostra l’organizzazione congiunta tra Italia edegli Europei di Calcio nel 2032.