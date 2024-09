Serie D L’SSC Ancona si presenta | la kermesse a tinte biancorosse in Piazza Cavour

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Società, settore giovanile, squadre femminili e tanti ricordi legati sopratutto alle figure di Gadda e Guerini. Due pilastri sui quali poggiare le basi per ripartire. Con un occhio al passato, ma la mente concentrata al presente e uno sguardo già rivolto al futuro, 11 settembre 2024 – La nuovasi manifesta alla città e lo fando il suo nuovo volto nel cuore del centro storico. Il palco allestito per l’occasione, a, ha richiamato tanti tifosi, appassionati ma anche curiosi che seppur a campionato iniziato si aspettavano una serata dedicata. Soprattutto per una società e squadra rifondate da zero, come nel caso del club dorico.