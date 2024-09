Roma investito da auto a Casal Monastero | morto 54enne

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – Un uomo,italiano, è statointorno alle 19 di ieri da una Volkswagen Passat in via Belmonte in Sabina, in zona. Inutili i soccorsi prestati per primi dallo stesso conducente dell', un 67enne italiano poi risultato negativo agli accertamenti di rito. Gli agenti della Polizia Locale del IV Gruppo L'articolodaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.