Meteo arriva il ciclone | crollano le temperature allarme nubifragi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Con il cielo terso anche di notte, il termometro scenderà fino a valori bassissimi per il periodo: specie al Nord, non sono escluse minime di 5-6°C in Pianura Padana”, così Andrea Garbinato del sito il.it. Che conferma l’arrivo di un“associato ad aria polare marittima, addirittura con lontane estrazioni artiche” con “un brusco raffreddamento con forti anomalie termiche negative per il mese di settembre. Si verificherà, dunque, un generale calo delledurante una fase acuta di maltempo che colpirà dapprima Nord Est, Liguria di Levante e Toscana con correnti sud-occidentali impetuose e perturbate.sul Friuli Venezia Giulia, sul Triveneto in generale e anche sulla Lombardia orientale, con accumuli significativi anche sull’Appennino settentrionale.