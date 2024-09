LIVE Ciclismo Team Relay Europei 2024 in DIRETTA | Italia alle 15 10 occhio alla pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

15.08 32'16' per il Belgio, rifilando 1'37" all'Ucraina. Tocca ad Alana Castrique, Marion Norbert Riberolle e Jesse Vandenbulcke. 15.07 L'Ucraina abbassa il tempo in 33'53", ora Yulia Biriukova, Olha Shekel e Tetiana Yashchenko che rischiavano di inforcare la strada sbagliata 15.06 Si stacca Theuns nel Belgio, ma il tempo si prende sui primi due arrivi. 15.05 Terzetto maschile che chiude in 34'46", partono Petya Minkova, Gergana Stoyanova e Ivana Tonkova per l'Ucraina. 15.02 Ci si avvicina al momento dei cambi: Bulgaria non lontana dal check point. 14.59 Ovviamente il Belgio, il terzetto notevolmente più preparato, passa in testa in 22'10". 14.57 L'Ucraina abbassa il crono in 23'24", passando in testa. 14.54 Il cielo è davvero minaccioso. Nuvoloni neri all'orizzonte.