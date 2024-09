L' incredibile storia di Julia Child la prima food influencer scomparsa vent' anni fa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 12 settembre 2024)Carolyn McWilliams, nata a Pasadena il 15 agosto 1912, nel corso della sua lunga carriera è stata una cuoca, scrittrice e personaggio televisivo statunitense. Autrice di libri di cucina, pubblica nel 1961 con due colleghe francesi il suo ricettario più conosciuto, Mastering the Art of French Cooking, scritto sulla base della sua esperienza di vita a Parigi dove abitava con il marito, funzionario di un ente governativo statunitense. Il libro fu un successo planetario. Era lavolta che la cucina francese entrava nelle mura domestiche statunitensi. Figura chiave della cultura gastronomica Usa Pratica e razionale, nonché grandissima gourmand,sosteneva che «il solo momento buono per mangiare cibi dietetici è mentre si aspetta che la bistecca cuocia».