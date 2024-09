Lazio Lotito | C’era bisogno di rinnovare abbiamo ringiovanito la squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Laavevadi un rinnovamento, sia a livello organizzativo che di. Avevamo una delle rose più anziane d’Europa, la stiamo ringiovanendo“. Lo ha dichiarato Claudio, presidente della, commentando le scelte di mercato dei biancocelesti. Intercettato all’uscita del Senato,ha aggiunto: “Era fondamentale creare un gruppo unito e solido, che veda lacome un punto di arrivo e non di passaggio. Ad esempio, lo scorso anno non siamo andati in Champions perchéperso contro squadre come Udinese, Verona e Salernitana, perché c’è stato un calo di concentrazione. Non andiamo dietro ai nomi, ma alle persone determinate a dare tutto per la maglia”.: “dila” SportFace.