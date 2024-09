L’acqua liscia è meglio di quella frizzante? La verità secondo gli esperti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dalle differenze fino agli effetti che l’anidride carbonica addizionata può avere sul nostro corpo, il medico dietologo Giorgio Calabrese spiega a Repubblica la differenza tra acquae acqua. “Tranne quelle che ce l’hanno naturalmente, nella maggior parte delle acque gassate l’anidride carbonica viene addizionata. Per questo, ad esempio, chi soffre di reflusso gastroesofageo avrà molti più disturbi se vede questo tipo di acqua. Chi soffre di gastrite, perché produce più acido, se beve acqua gassata avrà più disturbi. Ma se non si soffre di queste due patologie,gassata, se bevuta soprattutto con gli alimenti, è un’acqua che ti dà subito in boccasensazioni piacevole di avere queste bollicine che sembra si rompano., invece, è adatta a qualsiasi situazione perché non dà alcun problema, va diretta nel rene e viene eliminata”.