La scommessa e la forza di una tragedia che fa ridere L' intervista al regista Giovanni Dota

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il teatro partenopeo, l'umorismo napoletano, il cast, la commedia che deve tornare a pungere: ilracconta a Movieplayer.it la sua (notevole) opera seconda. Al cinema. Sarà per il cast, sarà per l'umorismo, sarà per l'atmosfera, ma ne Ladic'è tutta la grande tradizione della commedia napoletana, tra cinema e teatro. Uno spazio chiuso, rappresentato dalle corsie di un ospedale, e la voglia di ammazzare (letteralmente) il tempo, lungo l'infinita notte di ferragosto. Al centro del film, due infermieri, indolenti, svogliati, stropicciati (interpretati da Carlo Buccirosso e Lino Musella, straordinari), che scommettono sulla vita e sulla morte di un paziente in fin di vita. Ne La- Una notte in corsia, passato alle Giornate degli Autori di Venezia 81, l'impianto teatrale