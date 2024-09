Inzaghi | Inter la seconda stella ci unirà per sempre Non dimentichiamo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Simoneè fra i principali artefici della cavalcata per il ventesimo scudetto e, presente alla premiére del film sulla, ha ricordato con grande emozione quanto accaduto la scorsa stagione. EMOZIONE – Simoneparla con il cuore in mano, ricordando i bellissimi momenti vissuti la scorsa stagione. Momenti che hanno definito la cavalcata per il ventesimo scudetto. Queste le sue parole, dopo il pensiero espresso da Beppe Marotta: «Sono emozionato, lo ammetto: nel calcio non è giusto vivere di ricordi, ma non è nemmeno corretto dimenticare. Questi ragazzi meravigliosi hanno fatto un cammino straordinario e laciper. Il grazie va a tutti: ai ragazzi, ai calciatori che non fanno più parte di questo gruppo, alla società che ci èstata vicino».