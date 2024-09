Inter Marotta si emoziona all’anteprima del film sulla seconda stella

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il presidente dell’, Giuseppe, durante la presentazione di “, due stelle sul cuore”, ildel ventesimo scudetto dei nerazzurri, dal 19 al 25 settembre nei cinema, ha parlato anche del percorso in nerazzurro. “E’ un momento particolarmente toccante per me, aver rivisto questo bellissimoè motivo di grande emozione. Questa giornata suggella il percorso straordinario attuato da tutta l’, centrando un sogno. E questa celebrazione avviene attraverso il cinema, è un connubio con lo sport che realizza qualcosa di speciale, che rimarrà nella storia. Ilrappresenta un contenitore, una cassaforte che rimarrà piena di valori vissuti durante la stagione”, dichiara. “È statonte aver rivisto quelle giornate. Ilha il potere di entrare nell’anima.