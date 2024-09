Il matrimonio finisce subito in disgrazia | con chi becca il marito la prima notte di nozze

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ladi, sulla carta, dovrebbe essere la più dolce, romantica, indimenticabile nella storia die moglie. Ma per la povera Montserrat Benavides non è andata così e ha pensato bene di spiattellare tutto su TikTok, dove ha messo alla berlina il neo-sposino. La festa diè andata secondo le previsioni: cerimonia allegra, invitati allietati dal banchetto e dalla musica. Si sono divertiti tutti a tal punto, ha spiegato sconsolata la ragazza, che i bagordi sono continuati in discoteca. La sposa, però, è troppo stanca (e forse stremata dalla grande emozione dopo mesi di preparativi) e preferisce restare in camera, in maniera più appartata e sicuramente tradizionale in compagna del. Lui, e solo lui. Ma qualcosa, in questo caso, non va per il verso giusto.