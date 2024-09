Il magico mondo di Harold la recensione | l’immaginazione è un' arma potente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Liberamente tratto dal libro di Crockett Johnson, quello con Zachary Levi è un film sulla forza dell'immaginazione. Capace di far divertire tutta la famiglia. Al cinema. La fantasia è un', e va usata con cautela. Lo racconta Ildidi Carlos Saldanha che prende ispirazione da un libro per bambini di Crockett Johnson scritto negli anni Cinquanta e diventato un piccolo cult del genere. Non aspettatevi però un adattamento fedele, perché il lungometraggio uscito al cinema raccoglie l'eredità della storia per l'infanzia costruendo però una vicenda tutta nuova, una sorta di sequel ambientato ai giorni nostri, che mantiene le tematiche originali espandendo allo stesso tempo il contesto, rendendolo più contemporaneo e utilizzando anche volti decisamente noti come Zachary Levi, visto in un